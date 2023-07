Cinema: ritorna il cineclub dei piccoli

Ritorna in Sicilia il cineclub dei piccoli. È stato aperto il bando del concorso nazionale di cortometraggi di animazione dedicato ad autrici ed autori italiani per promuovere film di animazione realizzati con qualunque tecnica a tema libero. Un appuntamento organizzato dall’associazione culturale siciliana Arknoah in collaborazione con la FICC, federazione italiana dei circoli del cinema.

I cortometraggi potranno essere inviati da oggi e fino al 15 settembre sia per posta (in supporto DVD), sia attraverso la piattaforma Filmfreeway, che per email. Ogni autore o autrice potrà presentare al massimo tre opere che non devono essere state realizzate prima del 2021.

Il concorso di cortometraggi, come sempre, sarà il principale evento al centro de “Il cineclub dei piccoli”, festival cinematografico dedicato all’infanzia, arrivato alla sua quarta edizione e che quest’anno si svolgerà tra Palermo, Messina e Barcellona Pozzo di Gotto tra il 18 e il 21 ottobre.

Gli appuntamenti saranno organizzati in collaborazione con diversi istituti comprensivi le cui scolaresche saranno investite del ruolo di giuria. Sarà dunque il corto più votato dai bambini quello che si aggiudicherà il premio del concorso, mentre una giuria di professionisti del settore annuncerà il premio FICC, migliore regia.

Si conferma la struttura di festival diffuso già sperimentata con successo nel 2022 e le attività previste in programma coinvolgeranno più di 500 bambini siciliani anche in laboratori dedicati all’esplorazione dei mestieri del cinema e alla realizzazione di cortometraggi. L’evento sarà inoltre caratterizzato da anteprime e proiezioni aperte al pubblico al cinema Lux di Messina.

Precedente 1 di 3 Successivo

Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival dichiara che: “abbiamo deciso di accettare le proposte di collaborazione che sono arrivate dalle scuole siciliane e abbracciare un maggior numero di studenti sempre con l’obiettivo di unire l’aspetto ludico a quello educativo. Certo, sarà complesso – anche perché inspiegabilmente la regione siciliana ha cambiato le regole di accesso ai contributi destinati ai festival di fatto eliminandoci dalla graduatoria – ma sicuramente stiolante. Grazie ad una collaborazione con Cineteca dello stretto realizzeremo laboratori dedicati al pre-cinema, alle macchine ottiche, alla pellicola. I bambini saranno protagonisti di un percorso di libera creatività e crescita personale attraverso il linguaggio del cinema.”

Il bando e la scheda di iscrizione per partecipare al concorso di cortometraggi si possono trovare sul sito de “Il cineclub dei piccoli” all’indirizzo www.cineculdeipiccoli.it e su Filmfreeway, il principale aggregatore mondiale di festival cinematografici all’indirizzo https://filmfreeway.com/IlCineclubdeiPiccoli