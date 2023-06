Parigi: riconoscimento alla Sorbona per il pianista catanese Pappalardo Fiumara

Nuovo riconoscimento per il pianista catanese Gianfranco Pappalardo Fiumara, premiato alla Sorbona di Parigi per la carriera. Ospite della storica università francesce, il pianista si è esibito nella sala Alfred Sommier, con il programma dal titolo “Bellini e Rossini a Parigi”, dedicato all’unione musicale tra i due Paesi.

Gianfranco Pappalardo Fiumara ha ricevuto il premio alla carriera e alle arti “Grand prix excellence Paris Saint Germain università della Sorbona”. Premiato dall’ambasciatore in Francia della Georgia, al pianista sono stati riconosciuti alti meriti per la sua attività concertistica a livello internazionale. “Sono emozionato e lusingato per questo importante riconoscimento – ha dichiarato il maestro – essere premiato in un luogo così importante per la cultura mondiale è per me motivo di vanto e di stimolo per il futuro. Un’esperienza di confronto e crescita musicale notevoli, avvenuta grazie al patrocinio del nostro ministero della cultura che ringrazio e all’organizzazione dell’accademia euro mediterranea delle arti”.

Pianista solista, diplomatosi al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti e la lode, Pappalardo Fiumara, interprete bachiano, si è esibito nel corso della sua carriera in più di mille concerti in Asia, America ed Europa, sulla scena musicale di importanti teatri come la Carnegie Hall di New York, La Sala Verdi e il Teatro alla Scala di Milano. Ha registrato per Radio Rai, Radio del Quebèc, Radio Classica. Autore di pubblicazioni su Antonio Salieri, Carl Filtsch e Wolfang A. Mozart, è docente in Discipline Teorico-Musicali presso il Conservatorio “Bellini” di Palermo, dove è anche responsabile di supporto nei progetti Erasmus ed Internazionalizzazione. Oltre a Gianfranco Pappalardo Fiumara a Parigi è stato premiato anche lo storico dell’arte e ispettore dei Beni culturali siciliano Nicolò Fiorenza, che ha presentato, per l’occasione, il pregevole volume “Messina città perduta”, già presentato con successo nel capoluogo peloritano e alla sala stampa della Camera dei deputati di Roma.