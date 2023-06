Messina: l’inchiesta sui Biolaboratori presenta il libro di Franco Fracassi a “La Fenice”

Questo sabato presso il “Salone delle Bandiere” del Comune di Messina sarà presentato il libro di Franco Fracassi “Biolab”.

Già la nostra redazione di Eco di Sicilia aveva annunciato questo argomento nell’intervista fatta a Fracassi sulla rubrica “Generazione Metaverso” andata in onda il 26 marzo 2023.

L’evento di questo sabato avrà luogo a partire dalle ore 10:00 ed è stato organizzato dal movimento “La Fenice”. Si tratta di un movimento spontaneo che al momento non ha colore politico e che tiene a trattare tematiche sociali.

All’incontro interverranno Franco Fracassi e Federica Ipsaro Passione.

Insieme hanno condotto un’indagine internazionale sull’origine del SarsCOV-19. L’inchiesta è racchiusa in due altri libri “Protocollo Contagio” e “I misteri di Wuhan” ed ha fatto il giro del mondo entrando nella Top 10 delle più conosciute librerie italiane online “Il Giardino dei libri”. Federica è anche fotografa e autrice di reportage che spaziano dalla politica alla cronaca, alla preservazione di aree naturali.

Franco Fracassi, figlio d’arte (il padre Claudio è un giornalista) è un reporter esperto di geopolitica e comunicazione. Ha mosso i primi passi nel giornalismo nel 1988 lavorando per testate italiane ed internazionali. Per sedici anni è stato inviato di guerra (Bosnia, Kosovo, Angola, Iraq, Afghanistan, Ucraina) e ha svolto inchieste su corruzione, mafia, terrorismo e servizi segreti. Molte delle sue inchieste si sono trasformate in libri o in film, alcuni dei quali hanno riscosso ottimo successo di pubblico e di critica, vincendo premi in tutto il mondo. Ha diretto ben 15 documentari d’inchiesta di cui è stato anche il produttore oltre che l’autore e il regista, e tutti sono stati distribuiti in Italia e all’estero. Tre di questi sono arrivati alla finale del premio “Ilaria Alpi”, uno è stato in concorso al festival di Berlino vincendo il nastro d’argento come miglior documentario italiano, un altro è stato visto in 87 paesi da oltre 250 milioni di persone e un altro ancora ha vinto il premio come miglior documentario di tutta Europa e Asia. Come scrittore Fracassi ha al suo attivo 28 libri tra cui 21 di inchiesta (anche storica), un libro di viaggi, tre fotoreportage, un libro di favole, una collana di storia e un atlante geografico. Da fotografo ha pubblicato su alcune delle principali testate internazionali partecipando per tre volte al World press photo. Ha iniziato ad insegnare nel 1998 tenendo corsi e master per scuole, università e scuole post universitarie, tenendo anche conferenze in tutto il mondo.

Presenti al confronto Massimo Coppolino Biologo molecolare e Bianca Laura Granato Senatrice XVIII Legislatura. A moderare l’incontro sarà Valentina Serrano’ e Alessandro Saccà.