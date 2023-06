Trapani: il luglio musicale presenta la stagione estiva

Il 16 giugno sarà presentata alla stampa la stagione estiva del luglio musicale trapanese. Appuntamento al teatro Giuseppe Di Stefano alle 09.30. In programma appuntamenti per gli amanti dell’opera, dei concerti e della danza.

Nel corso della conferenza stampa saranno presentate, in anteprima, le produzioni che andranno in scena nel corso della stagione. Interverranno il sindaco di Trapani e del luglio musicale trapanese, Giacomo Tranchida; il consigliere delegato, Natale Pietrafitta e l’assessore alla cultura del comune di Trapani, Rosalia D’Alì. Il direttore artistico dell’ente, Walter Roccaro, svelerà i titoli delle opere, i concerti sinfonici e le performance di danza. L’evento sarà anche l’occasione per condividere informazioni riguardo a date, orari e biglietti per gli spettacoli.

Saranno forniti dettagli sulle collaborazioni artistiche e le sorprese che il teatro di tradizione ha in serbo per l’autunno per il pubblico con la presenza di Katya Oddo della Oddo management.