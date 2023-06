Marsala (Tp): Luigi Pipitone è il responsabile sviluppo dell’istituto Milton Friedman

È l’avvocato Luigi Pipitone il nuovo responsabile per lo sviluppo dell’istituto Milton Friedman per la città di Marsala, nel trapanese e per il comune di Petrosino, sempre nella stessa provincia.

La nomina è stata ufficializzata da Giuseppe Messina, responsabile per lo sviluppo di Trapani e proincia, dopo un consulto preliminare con l’avvocato Antonino Graziano Petrella, in qualità di advisor e responsabile per lo sviluppo della regione Sicilia, nonché coordinatore nazionale delle regioni.

La nomina arricchisce il prospetto di sviluppo capillare sul territorio siciliano, costruendo una rete sinergica rivolta alla crescita e alla coesione dell’isola. L’incarico è stato affidato all’avvocato Pipitone in considerazione dell’importante impegno profuso in campo politico e sociale, per le qualità umane e professionali da tempo dimostrate.

“Ho una profonda fiducia nelle qualità e nell’impegno dell’avvocato Pipitone e sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro, in linea con i valori dell’istituto – afferma Giuseppe Messina – Io e l’avvocato Pipitone condividiamo gli ideali liberali e l’incondizionata difesa dei diritti umani. La sua scelta è stata naturale, perché la sensibilità che contraddistingue il suo operato, come affermato professionista e come punto di riferimento sul territorio, costituisce un valore aggiunto per l’istituto e la comunità siciliana”.

“Ringrazio il dottore Messina e l’avvocato PEtrella per la nomina e la fiducia – dichiara Pipitone – Sono onorato di ricevere un incarico così importante e delicato, lavorerà sul territorio in linea con i valori dell’istituto Friedman, principi che condivido pienamente”.