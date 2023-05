Messina: si presenta il romanzo “Santa, la guerra”

Domenica 7 maggio a Messina sarà presentato il romanzo “Santa, la guerra”, di Tino Caspanello. Appuntamento alle 18.00 al Noà Lounge bar.

L’evento vedrà anche la partecipazione dell’autore e della giornalista Giusi Arimatea che sarà la moderatrice dell’incontro, nonché dell’attrice Cinzio Muscolino che curerà le letture di alcuni brani del libro. Nel libro la storia di Santa, nata nel 1898 in un piccolo borgo dei Peloritani a sud di Messina e fin da bambina ha imparato a fare la guerra, la sua guerra, perché non ha altri modi per sopravvivere e per difendere la sua identità: un coltello, il fuoco e il muso duro sono le sue armi affilate contro il mondo intorno a lei e anche quello più lontano, che le impone di vivere sempre nel silenzio e a testa bassa.

Tino Caspanello, classe 1960, ama tutto quello che le parole non dicono e che non possono o non devono dire, per questo scrive per il teatro, ma non solo. Oltre alle drammaturgie edite in Italia in quattro volumi, ha pubblicato il suo primo romanzo “Salvo”, nel 2016. Vinitore con “Mari” nel 2003 del premio speciale della giuria del premio Riccione teatro, i suoi testi per la scena sono tradotti in diverse lingue e pubblicati in Francia, Belgio, Kosovo, Turchia e Stati Uniti.