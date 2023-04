Trapani: riapre il teatro Tonino Pardo

Grande festa a Trapani per la riapertura definitiva del teatro Tonino Pardo. Lo ha comunicato il sindaco uscente di Trapani, Giacomo Tranchida. “Abbiamo conseguito un corposo finanziamento di 423 mila euro per procedere con opere di completamento e miglioramenti anche acustici e funzionali, oltre che per rendere agibile la parte superiore.

Un risultato – prosegue il primo cittadino – frutto di anni di lavoro iniziati con amministrazioni comunali e dirigenti dell’Ente precedenti e continuati con assessori e dirigenti della mia amministrazione. In particolare, però, ci sono due persone che vorrei ringraziare per il loro lavoro, anche in tale direzione: il precedente consigliere delegato dottor Matteo Giurlanda e oggi l’avvocato Natale Pietrafitta, attuale consigliere delegato dell’ente luglio musicale trapanese.

“In questi mesi – prosegue – è stato svolto un lavoro straordinario. Tutto questo è merito anche della professionalità di tanti lavoratori dell’ente luglio musicale trapanese, oltre che di validi professionisti esterni. Questo è un passo importante per la nostra città. Adesso bisogna avere la capacità di sviluppare e accrescere tutto ciò. Nei prossimi giorni partirà un avviso pubblico per chiedere manifestazione di interesse ai cittadini e associazioni di Trapani nei vari settori: teatrali, musicali, per proporsi nella realizzazione di un programma a brevissima scadenza, con spettacoli ad accesso libero, in cui l’organizzatore non paga l’affitto in cambio di servizi.

Credo che potrebbe essere un nuovo modo e bello per festeggiare insieme a tutta la città e ai vari operatori del variegato mondo artistico e musicale, un evento così tanto atteso come la riapertura del luogo pubblico per eccellenza in cui ci si incontra e si fanno viaggiare le idee. Finalmente possiamo dirlo: si alzi il sipario” conclude il sindaco.