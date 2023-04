Palermo: tour teatralizzato “il cammino di Genesio”

Partirà a Palermo il prossimo 7 maggio la nuova passeggiata di “Siciliando” dal tema “Il cammino di Genesio”. Si partirà alle 09.00 dal teatro Santa Cecilia per arrivare in piazza Bellini dopo circa 3 ore di cammino per le vie del centro del capoluogo siciliano.

Il percorso è dedicato l teatro e ripercorrerà luoghi e personaggi legati all’arte e alla storia della tradizione artistica siciliana. Il sipario si aprirà al teatro Santa Cecilia, il pubblico spettatore sarà immerso in un copione e le strade di Palermo diventeranno un palcoscenico (come a teatro, niente sarà scontato, il personaggio può trasformarsi in pupo, lo spettatore in attore e l’attore in regista).

In scena un racconto che divertirà e ricorderà, grazie a Barbara Mazzola e Delia Bongiovanni, le due guide che interpreteranno maschere e protagonisti del teatro in Sicilia. La giornata costerà 15 euro per gli associati e per i non associati e una parte del ricavato sarà destinata al progetto per la realizzazione della sala d’accoglienza dell’ospedale pediatrico di oncoematologia dell’ospedale civico di Palermo. Per chi volesse prenotarsi e ricevere informazioni, potrà farlo scrivendo alla mail SiciliandoStyle@gmail.com o al numero W APP 3661332786.