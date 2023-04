Catania: da domani il congresso della FIA dell’unione territoriale

Partirà domani, martedì 4 aprile, con il congresso della struttura territoriale di categoria “Igiene ambientale”, la stagione congressuale della Ugl di Catania che culminerà a giugno con il rinnovo delle cariche della segreteria territoriale.

Saranno due mesi intensi in cui le 18 strutture di federazioni coinvolte saranno chiamate ad un momento di confronto generale, per un bilancio sull’attività sindacale svolta in questi anni e per delineare le linee guida per l’azione futura che i dirigenti sindacali dovranno intraprendere durante il nuovo mandato.

Ad aprire il tour de force dei congressi provinciali sarà la federazione guidata dal reggente uscente Giuseppe D’Amico, con l’assise che prenderà il via alle 17.00 nella sala conferenze della Ugl di via Teatro Massimo 34. “Iniziamo con grande entusiasmo questa fase che riteniamo importante per tutta la Ugl e, in particolare, per la nostra unione territoriale del lavoro che ha sempre rappresentato un vero e proprio fiore all’occhiello per l’organizzazione sindacale nazionale – dice Giovanni Musumei, segretario del sindacato – In questo lungo periodo congressuale avremo modo di ragionare su un sindacato in continua crescita, ma anche sulle prospettive che si andranno ad immaginare in un territorio, come la città metropolitana etnea, in fermento ed evoluzione. Ne parleremo con esponenti sindacali nazionali e regionali, oltre che con i vari rappresentanti del mondo della politica, dell’imprenditoria, del terzo settore e sono certo che saranno dei momenti costruttivi partendo come sempre da uno dei temi che, come Ugl, ci sta più a cuore come quello della partecipazione dei lavoratori all’impresa” conclude Musumeci.