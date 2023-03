Messina: al teatro dei 3 mestieri la mostra “Cromatismi sonori”

Sarà inaugurata venerdì prossimo 24 marzo a Messina la mostra “Cromatismi sonori” di Federica Fornaro a cura di Dania Mondello. Prosegue così il ciclo di mostre “Teatrart”.

L’inaugurazione della mostra, in programma per venerdì a partire dalle 20.30, sarà accompagnata da un’apericena su prenotazione chiamando il numero 090 622505 o scrivendo su WhatsApp al 3498947473.sarò possibile visitare “Cromatismi sonori” fino a domenica 30 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 20.00 e durante gli eventi del teatro dei 3 mestieri in programma nelle prossime settimane.

L’artista, Federica Fornaro, nasce a Messina il 9 giugno del 1990, dove frequenta l’istituto artistico Ernesto Basile. Successivamente perfeziona la sua arte pittorica all’accademia delle belle arti di Reggio Calabria presso la quale consegue la laurea con il massimo dei voti.

Negli anni arricchisce la propria tecnica caratterizzando i propri lavori con spunti interessanti e molto personali, quali ad esempio: la rappresentazione della realtà tramite la destrutturazione delle forme e piani cromatici che danno effetti di profondità e avanzamento dell’immagine a volte scomponendola. Spicca anche l’uso di colori accesi e talvolta in contrasto tra loro.

Precedente 1 di 5 Successivo

Tra i temi ricorrenti nella sua opera troviamo la musica (non potrebbe essere altrimenti, essendo la giovane pittrice una chitarrista talentuosa e diplomata presso il conservatorio Corelli di Messina), e il susseguirsi delle stagioni. Le tematiche sono varie mantenendo comunque un’impronta prettamente astratta. Nel 2009 vince il primo premio alla terza edizione del concorso di pittura di Messina “Arte in Centro”, e dal 2014 si cimenta nella realizzazione di artwork per album musicali, percorso che la porta a intraprendere la collaborazione presso un’agenzia pubblicitaria dove sviluppa tecniche della progettazione, della computer grafica e delle teorie della comunicazione pubblicitaria.