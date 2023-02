Capo d’Orlando: Cosplay & Comics Day

Il 25 febbraio si terrà allo spazio LOC (piano superiore della biblioteca comunale), nella splendida cittadina di Capo d’Orlando, la prima edizione del Cosplay & Comics day. Si tratta del primo Comics tenuto sul territorio Orlandino, ma rappresenta anche uno dei primissimi in provincia di Messina dal post pandemia. Grazie al lavoro di Fumettomania con il disegnatore William Ceraolo, in collaborazione con l’associazione Capo in Vita e con il patrocinio del comune di Capo d’Orlando, si darà luogo a questa giornata all’insegna del fumetto, dei cosplay, degli streamer e delle sigle dei cartoni animati. Moltissimi gli ospiti di rilievo per questa prima edizione, all’interno di un programma ricco di attività culturali e divertimento per grandi e piccoli.

Si inizierà alle 10 con l’apertura dell’evento, a cui seguiranno alcuni incontri dedicati ai ragazzi e alle scuole presenti, tenuti dalla Scuola del fumetto di Palermo con il direttore Salvo Di Marco. A seguire ci saranno momenti di divertimento con musica e molto altro.

Dopo una breve pausa si riprenderà alle 14, dove si potrà assistere a diverse interviste: la prima al fumettista Palermitano Aurelio Mazzara, agli streamer ospiti, all’associazione Fumettomania, alla scuola del fumetto di Palermo e al fumettista e coordinatore dell’evento William Ceraolo.

Successivamente avrà luogo il tanto atteso Cosplay Contest, a cui tutti i cosplayer potranno partecipare, esibendosi sul palco in meravigliose coreografie con il loro fantastici costumi.

La giuria, dopo un’attenta valutazione, premierà il miglior cosplay di interpretazione femminile e maschile con un buono a testa spendibile presso la fumetteria Games Time, presente per l’intera giornata. Ci sarà inoltre la possibilità di aggiudicarsi un viaggio per due persone offerto dall’agenzia La Perla delle Eolie, attraverso un sorteggio.

Alle 19:00 l’evento si sposterà al tendone allestito in piazza Matteotti, dove avrà luogo il dj set di Piero Pruiti, che concluderà la serata a ritmo di ballo sulle note delle migliori sigle dei cartoni.

Lo spazio LOC sarà facilmente raggiungibile sia in auto, essendo ubicato al centro di Capo d’Orlando (50 metri dalla piazza Matteotti) oppure con il treno, percorrendo per circa 200 metri l’area pedonale all’uscita della stazione.