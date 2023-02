Catania: si presenta “A doppia mandata” di Enzo Mignosi

Sarà presentato questo pomeriggio a Catania alla biblioteca Navarria Crifò, il libro “A doppia mandata” del giornalista siciliano Enzo Mignosi. Appuntamento alle 18.30 nella sala consultazione della biblioteca in via Naumachia. A dialogare con l’autore sarà Adriana Laudani, presidentessa dell’associazione “Memoria e futuro” dopo l’introduzione dei lavori a cura del giornalista Antonio Ortoleva.

Nella Palermo degli anni Ottanta, in piena guerra di mafia, Lillo Lo Gelfo, detto Brillantina, killer da duecento omicidi, intreccia una relazione con una donna sposata, Marinella, che vive con rimorso quella storia proibita. Con lei Lillo scopre l’amore e un mondo normale. Vorrebbe mollare Cosa nostra, ma sa che prima o poi dovrà confessare il proprio passato a Marinella. Il tempo stringerà dal momento in cui Brillantina, rifiuterà di commettere due omicidi, suscitando l’ira del boss Emanuele Maltese. Sarà poi costretto a fuggire in America, in attesa di poter tornare da Marinella. Con lo stile semplice delle cronache più efficaci, Enzo MIgnosi travolge letteralmente il lettore con una storia tra il nour e il romantico, fino ad una conclusione doppiamente sorprendente.

Enzo Mignosi, giornalista professionista dal 1977, si occupa del fenomeno mafoso fin dagli inizi della sua carriera. Da cronista di nera e giudiziaria ha raccontato i più cruenti fatti di mafia a partire dalla guerra degli anni Ottanta e i processi più delicati dell’ultimo quarto di secolo (Andreotti, Dell’Utri, Mannino, Contrada), compresi quelli per le stragi di Capaci e via D’Amelio. È autore dei libri “Il signore sia coi boss” del 1994 e “Cose Loro” del 2008. E, ancora “Mafia. I giorni della speranza” del 2010; “Quelli di via Solferino – un cronista, i suoi anni con il Corriere e la guerra di Palermo” nel 2018.