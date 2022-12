Noto (Sr): grande successo per il primo premio cinematografico dedicato all’ambiente

Grande successo a Noto, nel siracusano, per la prima edizione del premio cinematografico dedicato all’ambiente “Vision 2030”. Il premio è stato ospitato dal teatro Tina Di Lorenzo di Noto, sotto la direzione artistica di Giulia Morello.

“Il mondo dell’arte e della cultura – dichiara Morello – ha il compito e la responsabilità di proporre nuovi immaginari e scenari e Vision 2030 vuole dimostrare che un altro modo di “fare cultura”è non solo possibile, ma urgente. Il mondo del cinema e della cultura in generale, è un’industria che, come tutte le altre, inquina e consuma ed è chiamata oggi a fare la sua parte a ripensare il processo produttivo per diminuire la propria impronta ambientale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle nazioni unite”.

Tre giorni di incontri e proiezioni condotti da Ilenia Petracalvina e la serata conclusiva, seguitissima sui social, da Beatrice Schiaffino. Il pubblico è stato coinvolto direttamente in attività organizzate da Vision 2030, quali la pulizia della costa con Legambiente e Virtual reality in collaborazione con Rai cinema mentre, all’interno del prestigioso palazzo Nicolaci, il pubblico ha potuto assistere alle attività finanziate da Yourban 2030 ovvero: Hidden sounds (performance sonora) realizzata da Alessio Mosti con il supporto di SilentSystem. A seguire, Multiverso, performance audio-video dell’artista romano Filippo SCorcucchi. Inoltre, Yourban2030, in collaborazione con Graffiti for smart city, ha anche inaugurato IRAE – ultimate landscapes, presso i muri della stazione di Noto. Si tratta di un mosaico digitale in bioresina che racconta una storia, quella dello scioglimento dei ghiacciai, attraverso i suoni di Alessio Mosti e le immagini di Claudio Orlandi. Un vero e proprio muro multimediale e sostenibile, una tela digitale che attraverso la tecnologia di prossimità offre al pubblico una performance permanente che tra suoni e immagini immerge il visitatore in una narrazione di piena attualità, quella dello scioglimento dei ghiacciai”.

Ecco i vincitori:

miglior documentario a Fort Apache di Ilaria Galanti e Simone Spampinato; menzione speciale miglior documentario a The whale eye – Balearen, regia di Cesare Maglioni; miglior documentario inedito a Dr Vaje di Carmelo Raneri; premio collaterale aeroporto di Catania per Dream of glass di Andrea Biancone; premio collaterale UnionCamere Sicilia a La lunga rotta di Roberto Lo Monaco; premio isola del cinema a Sulla via dei padri di Bruno Palma che ha vinto anche il premio colletarale Unpli; premio collaterale Yourban2030 a Meta di Cristina D’Eredità e Dario Mattia e, infine il premio “buone pratiche” è stato assegnato da Smile vision all’amministrazione di Noto.

Precedente 1 di 10 Successivo

A giudicare i film in concorso è stata una apposita giuria composta da: Valentina Lodovini, Saverio Pesapane, Manuela Rima, Fabia Bettini, Mohammed Hossameldin, Marco Martinelli e Maurizio Menicucci, che ha lavorato insieme alla giuria Unpli composta da Pippo Bernardo, Beppe Manno e Antonio La Spina. Tra gli ospiti: Corrado Figura, sindaco di Noto che ha firmato in diretta il protocollo d’intesa con il WFP Italia. Un accordo tra le due realtà per contribuire attivamente al cambiamento. Presenti anche: Vincenzo Sanasi d’Arpe, WFP; Domenico Coco, console onorario dell’Azerbaigian; Giuseppe D’Arrigo, BBC Pachino; dottoressa Luccio del liceo Sturzi; la dottoressa Alfo della Proloco; Urbano Pannuzzo, direttore del teatro Tina di Lorenzo e Vincenzo Belfiore, Legambiente. Inoltre, c’erano anche l’attore Giovanni Rosato, i registi Simone Spampinato, Lorenzo Mannino, Andrea Bancone e Carmelo Raneri. A realizzare i premi è stata l’artista siciliana Alice Valenti e creata con materiali sostenibili. L’evento è stato prodotto da Giovanni Stella, la direzione marketing è stata affidata a Federica Alderighi e l’organizzazione è di Carlo Aragona.