Bronte (Ct): l’oro verde pronto per l’annuale sagra

Dopo due anni di stop torna a Bronte, nel catanese, la tradizionale sagra del pistacchio, dedicata a questo frutto che qui ha trovato i suoi campi ideali con oltre 3000 ettari. Appuntamento alle falde dell’Etna dal 30 settembre al 2 ottobre e anche dal 7 al 9 ottobre. Due settimane all’insegna del gusto, della tradizione e dell’immancabile oro verde di Bronte.

“Il pistacchio – afferma il sindaco, Pino Firrarello – era già conosciuto dai greci e dai romani, ma è entrato a far parte delle coltivazioni agricole in Sicilia solo grazie agli arabi che hanno scoperto che sul territorio di Bronte la pianta su cui effettuare l’innesto cresceva spontaneamente. L’ambiente di coltivazione, che va dai 300 metri ai 900 metri sul livello del mare, con la pianta che si adatta ad ambienti difficili come i terreni lavici brontesi dove cresce solo il pistacchio e la ginestra. Coltivazione e raccolta – spiega il sindaco –sono particolarmente faticosi, ma alla fine il verde frutto ripaga certamente i brontesi per la fatica profusa. Il pistacchio di Bronte – prosegue il primo cittadino – è particolarmente pregiato e ricercato per il suo sapore aromatico e gradevole in pasticceria, in gelateria e per aromatizzare ed insaporire molte vivande”.