Siracusa: presentata la stagione classica al teatro per il 2023

È stata presentata la stagione classica al teatro greco di Siracusa in programma dall’11 maggio al 2 luglio 2023. In programma “Prometeo incatenato” di Eschilo per la regia di Leo Muscato; “Medea” di Euripide per la regia di Federico Tiezzi; “La Pace” di Aristofane per la regia di Daniele Salvo e “Ulisse, l’ultima Odissea” per la regia di Giuliano Peparini.

La fondazione Inda annuncia la stagione 2023. In programma quattro spettacoli affidati ad altrettanti registi italiani, con due ritorni: Federico Tiezzi e Daniele Salvo e due debutti, quello di Leo MUscato e Giuliano Peparini.

Il Prometeo incatenato di Eschilo torna al teatro greco per la quinta volta e vedrà il debutto a Siracusa alla regia di Leo Muscato, famoso per le sue direzioni del teatro musicale barocco all’opera House di Bonn e per gli spettacoli alla Fenice, al San Carlo di Napoli, al teatro alla Scala di Milano dove in aprile metterà in scena Le zite ‘ngalera, commedia in musica di Leonardo Da Vinci e in settembre la ripresa del Barbiere di Siviglia.

Federico Tiezzi, regista, attore e drammaturgo fra i più importanti della scena contemporanea con una grande esperienza nella regia di testi classici e numerosi riconoscimenti com Premio Ubu per regia e spettacoli, il Premio Abbiati a Die Walküree il Premio Flaiano per Antigone nel 2018, dopo aver diretto Ifigenia in Aulide di Euripide nel 2015, ritorna al Teatro Greco con la Medea di Euripide, la tragedia della vendetta femminile, in scena a Siracusa per la settima volta.

Infine, in prima assoluta al Teatro Greco andrà in scena la commedia di Aristofane, La Pace, che racconta di Trigeo, vignaiolo dell’Attica, che sale sull’Olimpo per riportare la pace fra gli uomini. A dirigerla sarà Daniele Salvo, allievo di Ronconi, regista visionario con una lunga esperienza nel dramma antico che in questi giorni sta mettendo in scena Macbeth di Shakespeare al Globe Theatre di Roma. Daniele Salvo a Siracusa ha diretto Edipo a Colono del 2009, Aiace del 2010, Edipo Re del 2013 e Coefore Eumenidi del 2014.

La Fondazione INDA, reduce dal successo della 57° Stagione di rappresentazioni classiche, con oltre 140 mila spettatori, metterà in scena per la prima volta al Teatro Greco Ulisse, l’ultima Odissea, spettacolo ideato e diretto da Giuliano Peparini, regista e direttore artistico di fama internazionale, oltre che coreografo e ballerino di grande versatilità, acclamato al Teatro dell’Opera di Roma per Lo Schiaccianoci e Le Quattro Stagioni,e all’estero per g 1789 (Francia), Le Rêve (Las Vegas), Romeo & Giulietta, e in grado di spaziare dalle collaborazioni con artisti del calibro di Claudio Baglioni (nell’ultimo anno con lo spettacolo Tutti Su! e in televisione con Ua!)a quella con gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, per il secondo anno consecutivo nel loro Fashion Show per l’Alta Moda.Lo spettacolo è ispirato all’Odissea su libretto di Giuliano Peparini e Giuseppe Cesaro.