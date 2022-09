Canicattì (Ag): presentato il programma della settimana della legalità giudici Livatino-Saetta

Appuntamento anche quest’anno con la settimana della legalità giudici Livatino Saetta, organizzata dall’associazione Amici del giudice Rosario Angelo Livatino onlus, in collaborazione anche con organizzazioni scolastiche e giovanili nonché il comune di Canicattì.

La novità rispetto alle scorse, è che in questa edizione ritorna il corso di formazione per giornalisti organizzato il 2 ottobre a Canicattì in collaborazione con l’ordine dei giornalisti di Sicilia e l’unione cattolica stampa italiana su tematiche legate all’attività professionale del giudice Livatino che riguardano in maniera specifica gli operatori dell’informazione e della giustizia.

La settimana della legaità si terrà dal 20 settembre al 3 ottobre prossimi. Di seguito il programma definitivo che potrà comunque subire dei cambiamenti.

Martedì 20.09.2022 – Canicattì – chiesa S. Domenico Ore 20 Veglia di preghiera Chiesa S. Domenico e ritrovo davanti mezzobusto Livatino a S. Diego

Mercoledì 21.09.2022

ore 10.30 – Chiesa San Domenico – Canicattì

Funzione religiosa in Memoria del Giudice Rosario Livatino

ore 12.00 – Agrigento –Vecchio tracciato SS 640–C.da S. Benedetto Omaggio alla stele Livatino fatta erigere dai genitori in ricordo del loro unico figlio.

Domenica 25.09.2022

ore 10,00 – Cimitero Comunale –Canicattì Omaggio floreale alla tomba del Giudice Saetta e del figlio Stefano.

Chiesa di S. Diego –Canicattì Funzione religiosa in Memoria del Presidente Antonino Saetta e del figlio Stefano ore 12,00 Caltanissetta – S.S. 640 – ex viadotto Giulfo – Omaggio alla stele Saetta (a cura dell’amministrazione comunale)

Domenica 2 ottobre 2022 – 9,00 – Canicattì Complesso monumentale ex Badia Centro attività e studi per la salvaguardia della Legalità e dal rischio derivante dalla criminalità via Mariano Stabile

Corso Formazione per Giornalisti

Segreto istruttorio e Diritto di cronaca. Due facce della stessa medaglia alla luce degli insegnamenti del magistrato Rosario Livatino. Organizzato in collaborazione con Ordine regionale Giornalisti e Unione Cattolica Stampa Italiana Relatori: Dottor Salvatore Vella – Procuratore Aggiunto (ff Procuratore Capo) Agrigento; Don Giuseppe Livatino – Postulatore Diocesano Causa di Canonizzazione Livatino; Salvatore Di Salvo – Segretario Nazionale Ucsi e Tesoriere Odg Sicilia. Introduce i lavori Enzo Gallo – Delegato associazione “Amici del Giudice Livatino Onlus”.

Saluti sono previsti del sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo; del presidente dell’associazione Amici del giudice Rosario Livatino Onlus, Giuseppe Palilla.

03 ottobre 2022 – 16,30 – Messina – Aula di rappresentanza Corte d’Appello consegna dei “Pro Bono Iustitiae” e “Pro Bono Veritas” a cura del Movimento Nuova Presenza “Giorgio La Pira” animato da Calogero Centofanti.