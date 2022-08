Palermo: appuntamento musicale con l’orchestra sinfonica

Quarto appuntamento questa sera per la sezione classica, con l’orchestra sinfonica che eseguirà l’Ouverture op.170 di Schubert e un brano inedito del compositore siciliano Antonio Fortunato. Protagonista sul palco sarà la pianista taiwanese-americana Weiyin Chen che ha suonato con diverse orchestre in tutto il mondo come la Taipei Symphony orchestra sotto la direzione del maesto Eliahu Inbal, la Hong Kong Philharmonic orchestra, la Bangkok Symphony orchestra in un concerto di celebrazione reale in onore dell’86° compleanno del re di Thailandia, la China National symphony orchestra, l’orchestra sinfonica Ciudad de Gijon in Spagna, Adrian symphony orchestra e Kalamazoo philarmonia negli Stati Uniti. I suoi recital l’hanno portata in Francia, Olanda, Italia, Danimarca, Perù, Panama, India, Taipei, New York, Pennsylvania, Maryland, Utah e Chicago.

A dirigere la Palermo classica symphony orchestra sarà il direttore d’orchestra russo Ilia Vasheruk, già maestro del coro del centro internazionale di Bach, nel coro da camera di Troitsk che sotto la sua direzione ha vinto numerosi concorsi in Russia e all’estero, in particolare in Italia, Germania e Finlandia. È stato anche direttore musicale e direttore d’orchestra all’unione dei musicisti di Mosca dell’opera Bastien e Bastiena di Mozart e di altri numerosi concerti.