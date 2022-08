Cefalà Diana (Pa): verso la seconda collettiva internazionale d’arte

Arte dal sapore internazionale al castello di Cefalà Diana, nel palermitano. Più di 60 saranno gli artisti provenienti da: Malta, Ungheria, Russia, Danimarca, Germania, Bosnia Erzegovina ed ovviamente dall’Italia per la seconda collettiva internazionale d’arte “Gli artisti incontrano la storia e la magia del castello di Cefalà Diana”. L’inaugurazione è prevista per martedì 16 agosto alle 18.00.

A promuovere la collettiva internazionale d’arte sono stati il sindaco di Cefalà Diana, Giuseppe Cangialosi, insieme al direttore artistico, Roberto Guccione. L’iniziativa ha visto il patrocinio della confederazione mondiale degli ex allievi di don Bosco, del patriarcato abramitico, del Montecatone rehabilitation institute spa, dell’università Saint Peter adn Paul. L’obiettivo è quello di trasformare Cefalà Diana, piccolo centro arabo normanno, in una cittadina dell’arte.

“Attraverso l’arte, vogliamo continuare ad offrire una opportunità di promozione per questi territori pieni di cultura, di creatività, di bellezza per promuoverne la storia – ha affermato Roberto Guccione, direttore artistico- e le tradizioni. Siamo convinti che attraverso la bellezza, attraverso l’arte, si può voltare pagina”.

“E’ l’occasione per mettere in vetrina le bellezze del nostro territorio – sottolinea il sindaco Giuseppe Cangialosi – e per rimarcare che la bellezza dell’arte va oltre i confini geografici ed accomuna tutti”.

Hanno annunciato la loro presenza i seguenti ospiti: His Serene Imperial Majesty Eliyauh I of Benjamin and David Patriarch Abrahamich Hereditary; Roberto Esposito, Reggente del Patriarca; Mario Tubertini, direttore generale Montecatone Institute Rehabilitation Spa; Francesca Tosolini, direttore CRO Aviano; Vincenzo Canzonieri, CRO Aviano ed Università Trieste; Susi Pelotti, ordinaria di medicina legale e direttrice della scuola di specializzazione di Medicina Legale dell’Università di Bologna; Carmelo Morana, urologo Casa di Cura Giovanni XXIII, Monastier di Treviso; Flavio Rizzolio, Università Ca’ Foscari Venezia; Principessa Laura Pedritti; Concetta Puccia, Ginecologa ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; Valerio Martorana, Presidenza Mondiale Exallievi Don Bosco, Regionale per l’ Europa; Eleonora Sacco, giornalista; Maira Trevisan, giornalista; Tiziana Mazzullo, nefrologa Multimedica Sesto San Giovanni; Marco Castellarin, Odontoiatria; Maria Paola Immordino, Sindaco di Villalba; Marcello Maria Cappellacci, presidente del Senato Accademico Saint Peter and Paul University School; Maria Cancian, imprenditrice; Stefania Petrelli, giornalista; Donatella Cannizzaro, imprenditrice; Rosanna Badalamenti, poetessa e scrittrice; Angelica Ausilia Giadone, giornalista; Francesca Maresca, cantante; Isabella Caligiuri, Ricercatrice CRO Aviano; Padre Giuseppe D’Accardi; Cinzia Fanara, cantante popolare; Francesco La Gattuta, baritono e Vincenzo Alaimo, maestro accompagnatore.

Ecco l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere: Dobus Dorka, Pina Modica, Maria Dipasquale, Rosario Rigoglioso, Andrea Calabrò, Rosanna Casa, Anna Concetta Porcino, Tina Pistone , Carla Bertoli, Ada Bronte, Ariadna Falcon, Florinda Giannone, Eleonora Ragonesi, Rosa Lia Amore, Elena Ushakova, Biagio Amatu, Verena Papin, Mario Perrotta, Nina Darchia, Lucia Sandra Distabile, Dobus Gyorgy, Franco Carletti, Nelly Fonte, Francoise Augustine, Titti Rapisarda, Miriam Cerani, Eden DSG, Luisa Barrano, Carmelo Battaglia, Serena La Scola, Marianne Prete, Alberto Girani, Daniela Bussolino, Catia Pugliese, Carolina Malacrinò, Martina Chlubnovà, Mario Vittoria, Pino Noto, Stefania Ciaccio, Ines Renate Doellert, Orazio Scilimpa, Anna Maria Lopes, Lucilla Luciani, Elena Murdolo, Francesco Mirarchi, Magdolina T. Szabò, Tiziana Ferma, Luciano Piccitto, Nadia Gaggioli, Nunzia Fantauzzo, Andrea Harangi, N. Sebestyen Katalin, Paola Grillo, Rosanna Reategui, Angelo Criscione, Lilla Augello, Salvatore Urso, Maria Lopes, Tatiana Koskinen, Patrizia Piazza, Natalia Dupont Dutilloy, Irina Caby, Vladislava Yakovenko, Luciana Palmerini.

Presenteranno la Collettiva Eleonora Sacco, Caterina Bruno, Maria Trevisan e Valerio Martorana.