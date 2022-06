San Vito Lo Capo (Tp): borracce ricaricabili per i turisti

A San Vito Lo Capo, centro turistico del trapanese, quest’anno i turisti potranno avere gratis delle borracce ricaricabili. Tutto questo grazie al progetto Refill now nato nel 2019 all’isola d’Elba da un’idea di Matteo Galeazzi.

Uno l’obiettivo dichiarato: rivoluzionare il modo in cui l’acqua potabile viene consumata nelle destinazioni turistiche, facilitando l’accesso ai punti d’acqua e incentivando le persone a utilizzare le borracce riutilizzabili riducendo il consumo di plastica. Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dai cittadini e dagi operatori turistici e della ristorazione. In Italia sono già più di 16.000 i puti Refill now e il network sta continuando la sua espansione.

Per partecipare al progetto basterà visualizzare il QR code delle borracce per vedere la mappa dei punti di ricarica nei dintorni. In questo modo ci saranno borracce riutilizzabili e ricaricabili, messe a disposizione dal comune di San Vito Lo Capo e dalle strutture associate AOTS che hanno scelto di investire nel progetto.

Da oggi a San Vito Lo Capo i turisti potranno richiedere le borracce alle strutture associate, riempirle nei vari bar e attività del territorio divenuti punti di ricarica, contribuendo così ad abbattere il consumo di bottigliette di plastica usa e getta. I turisti che riceveranno le bottigliette potranno poi utilizzarle ovunque, non solo a San Vito Lo Capo.