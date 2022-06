Modica (Rg): “oltre il tempo negato” al caffè Quasimodo

Pomeriggi letterari al caffè Quasimodo di Modica. Appuntamento per sabato 4 giugno alle 17.30 a palazzo della cultura nell’ambito della sedicesima stagione culturale 2021-2022 con una giornata dedicata alla poetessa Maria Galluzzo, docente di lingua e letteratura francese, originaria della Calabria e residente a Scicli.

Nel corso dell’evento sarà presentato il libro “Oltre il tempo negato” che vedrà l’intervento di Federico Guastella, poeta e saggista. Seguirà poi una conversazione dell’autrice con Domenico Pisana, presidente del Caffè letterario Quasimodo che ha curato anche la prefazione della raccolta.

“Sono liriche, quelle di Maria Galluzzo – dichiara Pisana – che nascono da emozioni e da una progressiva osservazione della realtà di un tempo di solitudine e di crisi umana e sociale come quello della pandemia del 2020; si tratta di un’autrice dal verso breve, tenue, efficace e i lcui potera è un itinerario dell’anima che trasfigura oggetti, cose e persone snodandosi, a volte, con un piglio ermetico, a volte diegetico e finalizzato ad interrogare la coscienza attraverso corrispondenze analogiche di forte impatto emotivo e aperte alla dimensione del sogno come luogo di rivisitazione e di rilancio dei valori essenziali dell’esistenza. L’autrice si lascia trasportare dagli afflati di un poeta che ama molto, Ungaretti, e che aleggia nella sua versificazione come attesta l’epigrafe della raccolta: ‘non possiamo che partire dal mistero, quel qualcosa che non possiamo capire o afferrare’».

La serata, che sarà coordinata Giuseppe Macauda, componente del Caffè Quasimodo, vedrà la lettura di poesie del volume a cura di Assunta Adamo Attrice della Compagnia “Piccolo Teatro” di Modica e sarà animata da intermezzi musicali del “Trio band”, composto da Rosario Giurdanella alla chitarra, Nino Colombo al basso e Grazia alla tastiera.