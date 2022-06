Mascalucia (Ct): convegno estivo del movimento dei focolari

Dal 2 al 5 giugno a Mascalucia, nel catanese “Mariapoli vacanze”, il convegno estivo del movimento dei focolari che avrà come titolo “Dall’io al noi: verso la fraternità universale”.

La Mariapoli, espressione tipica del movimento, iniziata negli anni Cinquanta sulle Dolomiti, sarà ospitata nella casa dei padri Passionisti di Mascalucia, attigua al Santuario dell’Addolorata. È stata organizzata da alcune comunità della provincia di Catania (Acireale, Lentini e Paternò) con il patrocinio e la collaborazione del santuario Santa Maria di Valverdere.

Il tema proposto quest’anno è quello della fraternità universale, partendo dalla costruione di nuovi rapporti tra persone: non più e non solo una visione individuale della vita, ma la proposta di una nuova dimensione dell’esistenza alla luce della proposta del Vangelo. La Mariapoli darà la possibilità di vivere un’esperienza di condivisione e, al contempo, di godere delle bellezze naturalistiche dei luoghi circostanti. I partecipanti potranno conoscere la spiritualità del Movimento dei Focolari e la sua fondatrice, Chiara Lubich. Si potrà conoscere l’esperienza di “Famiglie nuove”; un movimento composto da famiglie che hanno abbracciato la spiritualità del movimento dei focolari. Si presenteranno le attività dei giovani e dei ragazzi del movimento: la Settimana mondo unito conclusasi di recente e il cantiere hombre mundo che si è tenuto lo scorso aprile a Catania, con la partecipazione di circa 60 ragazzi provenienti da tutta la Sicilia.

Il programma prevede anche alcuni momenti di approfondimento su “Dio, la natura, l’uomo” per riflettere sul nostro vivere in rapporto con la natura, anche alla luce dell’enciclica “Laudato sii”. Seguirà una passeggiata sui “Monti rossi”; uno dei luoghi più suggestivi della zona dell’Etna. In programma anche le visite guidate dal monastero Benedettino Dusmet di Nicolosi, noto centro di spiritualità al santuario Madonna della Sciara di Mompilieri che risale circa al XV secolo.

Sono previsti anche momenti di relax e musica, un grande gioco all’aperto e attività ricreative. Una serata ospiterà il concerto del Gen rosso “Refugee” in video. Nella serata conclusiva, il 4 giugno, è in programma il “Mariapoli’s got talent” realizzato con la collaborazione artistica di tutti i partecipanti.