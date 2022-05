Ragusa: congresso Siulp, Faro confermato alla guida

Faro Flavio è stato confermato alla guida del SIULP Ragusa. Ieri nella sede provinciale si è svolto il nono congresso provinciale. I lavori, sul tema “Da emergenza a status quo”, sono stati presieduti dal segretario generale regionale del Siulp Sicilia, Santino Giorgianni. Il questore Giusy Agnello ha partecipato ai lavori con un saluto e un intervento.

I delegati sindacali hanno confermato la fiducia al segretario generale provinciale Flavio Faro che guiderà il sindacato dei poliziotti più rappresentativo per i prossimi 5 anni, collaborato dalla segreteria provinciale che, oltre al segretario generale, sarà composta da Massimiliano Occhipinti, Nunzio Vittoria, Andrea Barbarotta, Emanuele La Cognata e Giorgio Giurdanella.

“Le priorità del Siulp ibleo rigurardano principalmente la gestione dell’emergenza immigrazione ormai divenuta una costante che, come un cantro, con le sue metastasi, sta logorando e in alcuni casi annientando le articolazioni della questura di Ragusa – dichiara Faro – compromettendo la mission istituzionale della polizia di Stato – in un momento in cui la carenza del personale incombe su tutti gli uffici di polizia, Ragusa non può essere paragonata ad altre realtà che non vengono nemmeno sfiorate dai fenomeni epocali quale quello migratorio.

La mancanza di una politica certa ed univoca – continua Faro – circa la questione e l’accoglienza degli immigrati, ne ha favorito l’esercizio permanentemente provvisorio che vede le forze dell’ordine e la polizia di Stato in primis a fronteggiare l’immane problema umanitario divenuto ormai un problema di polizia.

È questo il grido d’allarme che a gran voce il SIULP farà arrivare fino ai vertici del dicastero dell’interno affinché i poliziotti ragusani possano condividere con il resto d’Italia la gestione di questo dramma che mostra il suo lato peggiore nei mesi estivi ormai alle porte. Lo sforzo che chiediamo al questore è quello di garantire rispetto e dignità a tutti gli uffici di polizia, centrali e distaccati, attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili e delle scelte organizzative che possano quantomeno evitare l’acutizzazione della problematica con preoccupanti epiloghi. Scelte che solo lei, come un grande manager può mettere in atto per continuare a garantire alla città di Ragusa ed agli importanti centri in cui insistono i commissariati distaccati di polizia di Comiso, Modica e Vittoria, la presenza della polizia di Stato sulle vie cittadine a bordo delle nostre pantere.

Altra nota dolente – prosegue Faro – riguarda le politiche di gestione degli aspetti logistici a livello nazionale che negli anni si sono rivelati un fallimento ed oggi sono numerosissimi gli uffici di polizia ubicati presso locali in affitto con esosi canoni pagati a privati che dovrebbero garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili le cui condizioni deprimono i poliziotti non solo perché costretti a passare in quei locali intere giornate lavorative, ma soprattutto per l’imbarazzo che provano nell’esporre al pubblico stanze fatiscenti e bagni al limite dell’agibilità.

L’auspicio – conclude il sindacalista – è che al prossimo congresso non si discuta ancora di queste annose problematiche e che i giovani dirigenti sindacali che con costruttiva intraprendenza andranno a ricoprire i vertici del SIULP provinciale possano raccogliere i frutti del nostro incessante lavoro”.