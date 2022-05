Palermo: dal 24 giugno il Sicilia jazz festival

Sarà presentato alla stampa domani, venerdì 27 maggio, il Sicilia jazz festival giunto alla seconda edizione organizzato dall’assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo in collaborazione con il comune, i conservatori di musica della regione e la fondazione the Brass group. L’incontro si terrà alle 11.00 di domani al real teatro Santa Cecilia durante il quale sarà presentato il programma completo del festival che prevede ben 98 concerti dislocati in 4 luoghi storici per 12 giorni.

Il Sicilia jazz festival dei grandi numeri spicca il volo per la seconda edizione. Tra gli artisti che si esibiranno: gli Snarky Puppy, Dianne Reeves, Paolo Fresu e centinaia di giovani musicisti siciliani dei conservatori di musica dell’intera regione. Tante le novità e i nomi di big internazionali che rendono unico il programma di questa edizione. Tante esclusive mondiali e produzioni originali con progetti musicali che riguardano l’Orchestra Jazz Siciliana e solisti di riconosciuto valore artistico.

Sarà presente alla conferenza stampa anche l’artista Cyrille Aimée che interverrà per illustrare l’importanza della musica jazz a livello internazionale quale strumento di libertà e pace quale linguaggio universale.