Catania: tombini rubati nel II municipio, le segnalazioni di Cardello

Il consigliere Andrea Cardello del II municipio di Catania, segnala il furto di diversi tombini rubati. “Al centro di molte strade – spiega il consigliere – si nota una voragine segnalata con una transenna. Questo non fa che rendere ancora più pericolosa la mobilità di un quartiere caratterizzato da un enorme flusso veicolare.

Si tratta di un grosso problema e, se non si pone subito rimedio, quello che succederà nell’immediato futuro è facilmente immaginabile per tutti. Serve una forte azione preventiva adesso prima che sia troppo tardi. Alcuni tombini vanno praticamente “saldati” all’intelaiatura esterna mentre altri vanno urgentemente sostituiti. Non solo, le buche presenti vengano rapidamente riconvertite a contenitori per i rifiuti.

Già da tempo – prosegue Cardello – sto portando avanti, attraverso le segnalazioni dei cittadini e la collaborazione con alcune associazioni del territorio, un lavoro di mappatura delle zone del II municipio maggiormente a rischio. Oggi – conclude – è fondamentale un’azione incisiva dell’amministrazione comunale attraverso l’installazione di un sistema di videosorveglianza”.