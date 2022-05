Agrigento: incontro pubblico sulla tangenziale

Appuntamento domani, martedì 224 maggio alle 09.30 alla sala Giove dell’hotel Dioscuri con il primo incontro del dibattito pubblico sulla tangenziale di Agrigento inserita nel più ampio itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano.

Nel corso della conferenza, che si svolgerà in presenza e in streaming, saranno presentati gli obiettivi e le diverse alternative di progettazione dell’opera. All’incontro interverranno le istituzioni territoriali, le autorità nazionali e regionali, i rappresentanti di Anas, quale ente attuatore, il gruppo di progettazione e il team di coordinamento del dibattito pubblico. Si potrà seguire l’evento in streaming sulla pagina face book e sul canale youtube “Dibattito pubblico tangenziale di Agrigento”.

Anas Spa, società del gruppo FS italiane è il soggetto proponente del dibattito pubblico, mentre STEP, strategic team of planning, è la società incaricata per coordinarlo. Il dibattito pubblico è un percorso di confronto con la cittadinanza, obbligatorio per legge, un processo di informazione, partecipazione e confronto sulle opportunità, le soluzioni progettuali e le potenzialità di un’opera. È progettato e guidato dal coordinatore del dibattito pubblico, figura imparziale che ha il ruolo di favorire la partecipazione, definire le attività e gli incontri, predisporre il piano di comunicazione e redigere la relazione conclusiva.