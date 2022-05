Misterbianco (Ct): detenzione di armi, due denunce

Due persone sono state denunciate a Misterbianco, nel catanese, per rispetto delle normative in materia di detenzzione di armi. I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, insieme ai colleghi del XII reggimento carabinieri Sicilia, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio e alla repressione di reati in genere e, in particolare, di quelli concernenti il rispetto delle disposizioni in materia di detenzione di armi.

In questo ambito i carabinieri hanno denunciato un 83enne del posto e un 29enne catanese in quanto gravemente indiziati di detenzione illegale e alterazione nonché omessa custodia di armi e di detenzione illegale di armi e di sostanze stupefacenti per uso persoale.

I coltelli ritrovati sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri. Sono stati eseguiti 14 controlli a soggetti in regime detentivo domiciliare, constatandone la regolare presenza nell’abitazione nonché ulteriori verifiche su 25 persone e 14 autoveicoli che hanno permesso di accertare 13 violazini al codice della strada, per un ammontare complessivo di oltre 18.000 euro di sanzioni amministrative, per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e omessa revisione veicoli e di procedere al sequestro amministrativo di 5 mezzi.