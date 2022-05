Palermo: flash mob a Danisinni per dire “no alle mafie”

In occasione del trentennale della strage di Capaci dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorsa, appuntamento domani, sabato 21 maggio alle 20.30 nell’antico rione palermitano di Danisinni con la performance luminosa collettiva per dire “no alle mafie.

Un flash mob artistico con la tecnica del “light painting in real time” a cura dell’artista genovese Liliana Iadeluca, ambasciatrice della LPWA, light painting world alliance. Le sue installazioni artistiche luminose sono state create sia per spazi pubblici che privati in tutta Italia. Iadeluca è anche autrice del manuale “Light painting – tecniche di base per dipingere con la luce”.

La cittadinanza sarà coinvolta nella realizzazione del grande disegno di luce collettivo con l’utilizzo di torce su cui verranno applicate delle galetine colorate. L’eento, a cura del museo sociale Danisinni, sarà anche in concomitanza con la giornata internazionale della luce, promossa dall’Unesco dal 16 al 22 maggio.

Oggi, venerdì 20, Liliana Iadeluca, affiancata dagli studenti del corso di Scenotecnica dell’Accademia di Belle Arti di Palermo di cui è docente, insieme a Valentina Console e Rossella Puccio del Museo Sociale Danisinni, incontreranno i bambini di Danisinni per raccontare la Strage di Capaci e il sacrificio delle sue vittime, simboli vivi della lotta all’antimafia, come Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. Alla fine dell’incontro i bambini realizzeranno ritratti in ‘light painting’, un laboratorio per introdurli alla tecnica che li vedrà protagonisti insieme alla città nella realizzazione del grande disegno con la luce contro le mafie.

L’appuntamento per chi volesse prendere parte all’Art mob è sabato 21 ore 20:30 a piazza Danisinni muniti di torcia e in abiti scuri. L’azione artistica sarà ripetuta un paio di volte per permettere a più persone di prendere parte a questa particolare esperienza artistica e relazionale.