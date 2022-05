Siracusa: riconoscimento dal comparto turistico per Carlo Staffile

Carlo Staffile, direttore del parco archeologico di Siracusa, ha ottenuto un riconoscimento del comparto turistico della citta di Archimede. Il riconoscimento è stato consegnato da Giuseppe Rosano ieri sera dopo la prima dell’Agamennone di Eschilo al teatro greco di Siracusa, in rappresentanza del comparto turistico cittadino che raggruppa albergatori, ristoratori, guide turistiche, tassisti e strutture museali.

“Un riconoscimento – ha precisato Giuseppe Rosano – per il prezioso lavoro svolto da Carlo Staffile, a tutela del nostro straordinario patrimonio archeologico. Un attestato significativo che desidero indirizzare alle istituzioni cittadine e regionali, nonché all’opinione pubblica, affinché colgano il merito delle azioni messe al servizio della cultura”.

“Sono molto contento di questo premio – ha commentato Carlo Staffile – e spero di poter proseguire quanto intrapreso da un anno e mezzo e che ha dato i suoi frutti, anche per merito del mio staff che ringrazio”. Il premio è stato creato dall’artista Stefania Pennacchio presente ieri sera insieme al sindaco di Siracusa, Francesco Italia e l’assessore comunale alla cultura, Fabio Granata. “Si tratta di una tavoletta – ha spiegato l’artista – ispirata ad una frase di Socrate che ci fa riflettere molto: ‘ho gettato via la mia tazza quando ho visto un bambino che beveva al ruscello dalle proprie mani. E, in tempi come i nostri, è bellissimo pensare che possiamo relazionarci agli altri senza sovrastrutture, ma con semplicità e con umanità, che è il valore più grande che dobbiamo coltivare”.