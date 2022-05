Trapani: Comix and Games tra novità e ospiti

È sempre più vicina la terza edizione del Trapani Comix and Games, il grande evento trapanese dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop che si svolgerà dal 20 al 22 maggio alla Villa Margherita a Trapani. L’evento è stato presentato questa mattina, al palazzo comunale, alla presenza di: Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapanj, Erick Cannamela, Jhonny Jxj e Francesco Tarantino dei Nerd Attack, organizzatori dell’evento.

“Con questo evento vogliamo rendere la città sempre più viva, sempre più giovane. Apriremo luoghi e piazze della città a coloro che vorranno organizzare eventi”, così afferma Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani.

“Crediamo molto in questo evento, il Trapani Comix è un attrattore culturale e turistico della nostra città”, così dichiara Rosalia d’Alì, assessore alla cultura del Comune di Trapani.

Il Trapani Comix and Games verrà inaugurato venerdì 20 maggio, alle ore 10:00, e porterà con sé numerose novità ed importanti cambiamenti nell’identità dell’evento. Per la prima volta, infatti, organizzerà eventi fuori fiera. Si sposterà in locations differenti con due eventi speciali: il Gran Galà del Trapani Comix and Games (21 maggio, alla Casina delle Palme), la mostra “Heros” (dal 20 al 22 maggio alla Villa Margherita e dal 23 al 27 maggio, al Palazzo Cavarretta).

Il prossimo 23 maggio ricorrerà il 30° anniversario della Strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e la sua scorta. I pannelli realizzati da fumettisti, illustratori e disegnatori del Trapani Comix and Games, nel segno di Giovanni Falcone, saranno esposti in suo onore. La mostra ha ricevuto il patrocinio gratuito dell’ANM (Associazione Nazionale Magistrati), dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, del Rotary e Rotaract di Trapani e del Comune di Trapani.

Un’interessante mostra dal titolo “Le Arti Figurative all’interno della musica – Da Andy Warhol a Zerocalcare” sarà allestita con trenta copertine di vinili: album o singoli realizzati da diversi artisti attraversando uno spaccato di vita culturale del nostro paese. Questa mostra è curata e realizzata dallo speaker radiofonico e dj Filippo Barbaro. Infine, una terza mostra sarà allestita con le opere del Baffo, al secolo Giulio Mosca, illustratore molto in voga tra i giovani, grazie alle sue pubblicazioni sui social. Lo stesso Mosca realizzerà un workshop sulla Doodle Art, unendo un altro grande attrattore di questa terra: il vino. I disegni, infatti, saranno realizzate su alcune bottiglie.

Gli ampi viali della Villa Margherita garantiranno ai visitatori una nuova e moderna percezione dell’evento, che si svilupperà all’interno di nuovi spazi rispetto a quelli impiegati nelle edizioni precedenti.

La Villa Margherita sarà suddivisa in otto suggestive aree: dall’area espositiva all’area medievale, dai games e giochi di ruolo ai videogames, dall’Hanami zone alla Twich area. La zona centrale sarà il Theatre della Villa Margherita e l’Artist Alley.

L’Hanami Zone sarà l’area dedicata al Sol Levante. Nel pieno della primavera in oriente i fiori di Sakura diventano protagonisti. L’usanza dell’Hanami risale al Periodo Nara (710-794), a quel tempo erano i fiori di pruno ad essere contemplati, ma la bellezza e i colori dei ciliegi iniziarono ad attrarre sempre più persone fino a diventare protagonisti indiscussi dell’Hanami. All’interno di questa zona saranno presenti aree tematiche che accompagneranno i visitatori per tutta la durata dell’evento: un giardino Zen con installazioni, uno stage dedicato alle idol e maid che si esibiranno nelle loro performance dal vivo. Inoltre, sarà possibile rivivere un vero e proprio Hanami grazie agli alberi di ciliegio installati per l’occasione. Non mancheranno i peccati di gola grazie alla presenza di stand che porteranno una po’ di Asia con i loro sfiziosi preparati.

Al Trapani Comix sarà possibile incontrare disegnatori, illustratori e fumettisti, case editrici di fumetti e manga, graphic novels, letteratura fantasy. Ma anche rivenditori professionali, il meglio del settore proveniente da tutta Italia, tra Funko Pop, Katane, gadget e t-shirt.

Gaming, giochi di ruolo, giochi da tavolo, realtà virtuale e realtà aumentata, varie aree per acquistare gli accessori da gamer delle migliori marche professionali. Snack e bevande orientali e americane, tra bubble tea, mochi, noodles, bibite di ogni gusto e altre buonissime e dolcissime tentazioni. Ed ancora un tuffo nel Medioevo con preparazione di antiche bevande aromatizzate, una vera e propria taverna itinerante. Dalle mani sapienti degli artigiani nasceranno gioielli e abiti, libri e sculture, attrezzi per i mestieri e oggetti di tutti i giorni.

All’interno dell’Artist Alley, centralità ai fumetti autoprodotti, anche grazie ai sempre più numerosi nomi italiani che entrano a far parte di questo mondo. Ma ancora uno spazio dedicato ai Twitch streamer e agli YouTubers cosicché neofiti ed esperti possano entrare in contatto fra loro e dare spazio a nuovi progetti. Seminari, workshop, convention, dimostrazioni, contest e interviste animeranno la Twitch Area.

Il main stage del Trapani Comix sarà il teatro Giuseppe Di Stefano che ospiterà l’intero programma di artisti musicali e non solo. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente saranno i concerti e gli spettacoli serali, Cristina D’Avena, l’icona del mondo delle sigle dei cartoni animati, salirà sul palco del Trapani Comix il 20 e il 21 maggio, alle 21.00, e canterà i brani più noti del suo repertorio. Altri ospiti attesi dal pubblico saranno i Soldi Spicci, che si esibiranno il 22 maggio, alle ore 19.00.

Per conoscere l’elenco completo degli artisti basta consultare il sito www.trapanicomix.com, sezione ospiti.

La manifestazione è ideata e organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e aziende del territorio, con il patrocinio del Comune di Trapani e con quello dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.