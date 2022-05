Naso (Me): istituita la Protezione Civile, al via “Un progetto per la mia città”

I Lions Club di Capo d’Orlando ha scelto di destinare la propria donazione, al progetto dell’associazione “ERA Città di Naso-Volontari Protezione Civile”. Nella cornice del Chiostro dei Minori Osservanti, sabato mattina, sono stati donati le attrezzature necessarie per far partire il progetto che al momento conta di un gruppo di ragazzi preparati, validi ma con scarse risorse economiche.

Tra il pubblico presente anche i giovani nella veste di studenti delle classi delle scuole medie di Naso. Loro infatti i principali protagonisti verso i quali i relatori stessi si sono rivolti, con sprono, per lo svolgimento di questa nuova iniziativa. L‘avv. Marina Merendino in qualità di Presidente Lions Club di Capo d’Orlando, ha spiegato perchè è stato scelto come tema di studio distrettuale “Un progetto per la mia città”. Il professore Vincenzo Ettari in qualità di responsabile per il Lions Club di Capo d’Orlando, non solo ha illustrato la storia dei Lions Club International (club service con più soci al mondo) ma ha sottolineato lo scopo specifico di “aiutare chi parte e non chi già è arrivato”. Il sindaco Gaetano Nanì oltre a complimentarsi con l’iniziativa, in quanto trova finalmente attuazione la nascita della Protezione Civile a Naso, ha dato massima disponibilità nel proseguo del sostegno all’associazione E.R.A. sia in termini di locali, sia in termini di fondi necessari. A conclusione ha rivolto un pensiero ai giovani destandoli ai doveri da adempiere sin da principio. A concludere la presentazione, il giovane ingegnere Gianluca Costantino, presidente dell’associazione E.R.A. European Radio Association. Emozionato ed entusiasta Gianluca ha spiegato come è nato il progetto, affiancato da adulti e giovani ragazzi, attualmente l’associazione si compone di 10 soggetti di seguito elencati: Antonio Costantino, Valentina Randazzo, Salvatore Anzà, Giancarlo Lanza, Giovanni Costantino, Cono Costantino e Antonino Lama.

Lo scopo iniziale è quello di far fruire un servizio singolare è molto valido (la creazione di un ponte radio indipendente da tutte le altre stazioni radio). La realizzazione di tale progetto può contribuire per Naso ad un fattivo e valido aiuto in situazioni di emergenza. Infatti, gli strumenti elettronici donati dai Lions Club di Capo d’Orlando, non sono stati facilmente trovati. Si tratta di attrezzature agevoli e di importante e valido utilizzo.

Un nuovo volano dunque per Naso che apre la strada alla collaborazione tra comune, associazioni e privati A breve sarà istituita la sede, chiunque voglia aderire all’associazione potrà iscriversi seguendo le indicazioni del modulo che si trova sul sito interessato.