Catania: contrasto all’illegalità al castello Ursino

Al castello Ursino, a Catania, controlli dei carabinieri contro l’illegalità diffusa. I militari della stazione di piazza Dante, insieme ai colleghi del 12° reggimento Sicilia hanno svolto nei giorni scorsi un servizio di controllo, in particolare per controllare i minorenni che viaggiano a bordo di scooter in atteggiamento incivile.

I controlli si sono concentrati, in modo particolare, nell’area della piazza Federico di Svevia con posti di controllo e l’impiego di pattuglie di supporto nell’area circostante il castello Ursino, identificando numerose persone e controllando diversi veicoli in transito. I controlli hanno permesso di elevare sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per oltre 17.000 euro (guida senza patente perché mai conseguita, mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco protettivo, mancata copertura assicurativa) che hanno comportato il fermo amministrativo e il sequestrato su 7 tra i veicoli controllati. L

Tra i sanzionati, molti giovanissimi mentre due maggiorenni sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana e sono stati segnalati alla competente prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.