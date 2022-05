Ragusa: si presenta il libro “Siracusa, la Sicilia, l’Europa” in onore di Giuseppe Voza

“Siracusa, la Sicilia, l’Europa. Scritti in onore di Giuseppe Voza” a cura di Rosalba Amato, Gioacchino Barbera, Concetta Ciurcina, sarà presentato sabato 14 maggio alle 17.30 nell’auditorium del centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa.

Si tratta di una raccolta di scritti in onore di Giuseppe Voza, per decenni alla guida della soprintendenza del capoluogo aretuseo. Nel volume i contributi scientifici di coloro che hanno dedicato in segno di stima e di affetto nei suoi confronti.

Tra i non pochi lavori inseriti vi è anche quello del compianto Sebastiano Tusa il cui contributo era arrivato pochi mesi prima dalla sua tragica scomparsa in un incidente aereo. Per varie vicissitudini il volume è stato dato alle stampe con notevole ritardo rispetto alla data di consegna dei materiali, nella maggior parte dei casi avvenuta tra il 2018 e il 2019.

Ad introdurre la serata sarà Giorgio Chessari, presidente del centro studi Feliciano-Rossitto, mentre seguiranno poi gli interventi di: Rosalba Amato, Gioacchino Barbera, Concetta Ciurcina, Giovanni Di Stefano e Mariella Musumeci. L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione con l’archeoclub d’Italia di Ragusa presieduto da Enzo Piazzese.