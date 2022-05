Milazzo (Me): gli alunni del Majorana rappresenteranno l’Italia al blue challenge con Dimidio

Gli studenti della III C dell’istituto Majorana di Milazzo, nel messinese, rappresenteranno l’Italia alla competizione nazionale “Blue challenge di JA”. La classe, rappresentata dagli alunni: Ettore Sofia, Rocco Felice, Mariano D’Anna, Riccardo Caravello, Antonella Nania, ha vinto la competizione nazionale organizzata da Euronext, principale mercato finanziario e borsa valori paneuropeo nell’Eurozona,in collaborazione con Impresa in azione, programma promosso da Junior archievent e accreditato dal Miur per la manifestazione Blue Challenge.

L’obiettivo della competizione è quello di spronare i giovani dai 16 ai 18 anni alla realizzazione di un prodotto o un servizio che abbia un impatto positivo sul cambiamento climatico e che promuova la blue economy per la sensibilizzazione di tutti all’innovazione e al cambiamento. A questa edizione partecipano 9 paesi europei.

Il gruppo di studenti, coordinati dalla docente Maria De Domenico, è stato l’unico gruppo siciliano presente alla competizione. I ragazzi hanno presentato Dimdio, un boa con una duplice funzione: boa di ormeggio e un dispositivo capace di purificare e dividere l’acqua dalle microplastiche.

L’acqua marina entra nella boa tramite delle feritorie, nella parte interna della boa è posizionata una pompa elettrica che, grazie all’alimentazione dei pannelli solari, spinge l’acqua marina non purificata verso il filtro, l’acqua pertanto viene purificata e per caduta arriverà filtrata in mare. La missione è quella di proteggere gli oceani dall’inquinamento e in particolare il mar Mediterraneo, in quanto risorsa fondamentale per la vita e fornire immense occasioni per lo sviluppo economico e la Blue growth.

Il momento conclusivo della manifestazione e la proclamazione dei vincitori si svolti online alla Borsa di Milano alla presenza di imprenditori italiani ed europei nel pomeriggio del 5 maggio e sono stati vissuti con comprensibile orgoglio ed entusiasmo dai giovani studenti del Majorana che rappresenteranno l’Italia alla competizione europea del 18 maggio. Di particolare rilievo è la sponsorizzazione da parte di TarNav, ditta di navigazione per le escursioni turistiche nel Tirreno.

Un ulteriore e gradito riconoscimento di merito al lavoro dell’istituto mamertino che negli anni si è visto assegnare prestigiosi premi e riconoscimenti a conferma della validità di un’offerta formativa sempre al passo coi tempi, all’insegna dell’innovazione, dell’attenzione alla crescita umana e culturale dei propri alunni e alla promozione delle competenze per la vita.