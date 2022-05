Siracusa: sequestrati 10.000 articoli non conformi dalla finanza

Agenti della guardia di finanza di Siracusa hanno sequestrato più di 10.000 articoli non conformi ai requisiti previsti dalla legge in due esercizi commerciali cinesi. Nel corso dell’ispezione sono stati sequestrati amministrativamente più di 4 mila prodotti senza marchio CE e altro materiale sprovvisto delle caratteristiche informative minime per i consumatori previste dal codice del consumo.

Sequestrati più di 6 mila giocattoli e articoli per le feste con marchi e loghi contraffatti di noti personaggi dei cartoni animati. Alcuni giocattoli erano pronti per essere venduti. Nel corso dell’indagine, inoltre, è stata individuata una addetta alle vendite senza contratto e dunque totalmente in nero. Il datore di lavoro è stato sanzionato amministrativamente con l’irrogazione della maxi sanzione che può arrivare a quasi 11 mila euro.

I due responsabili degli esercizi commerciali sono stati denunciati alla procura per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nonché alla camera di commercio di Siracusa per le violazioni amministrative prescritte dal codice del consumo e della marcatura CE. Le fiamme gialle stanno vagliando ogni indizio in loro possesso, utile per ricostruire la catena commerciale di approvvigionamento dei prodotti in elusione delle norme poste a tutela della salute della collettività, nonché per individuare gli opifici di produzione degli articoli per feste e giocattolo destinati ad essere immessi sul mercato con segni mendaci.