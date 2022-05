Palagonia (Ct): evasore seriale beccato fuori casa, arrestato

È stato arrestato l’evasore seriale, beccato per l’ennesima volta fuori dalla sua casa di Palagonia, centro del catanese. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 31enne per evasione.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di sabato 9 aprile, nel corso di un servizio finalizzato ai controlli di soggetti sottoposti a misure, i militari sono andati nell’abitazione dell’interessato, in atto ai domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro il patrimonio. Nella fase contestuale di allarme, per mancanza di segnale del dispositivo, l’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in strada, mentre parlava con un soggetto risultato estraneo alla violazione accertata. Il medesimo non è nuovo a tali condotte e lo scorso primo aprile, di notte, è stato arrestato mentre girovagava per le vie dell’abitato di Palagonia senza alcuna autorizzazione. In entrambe le circostanze l’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.