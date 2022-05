Raccuja (Me): il circolo PRC Nebrodi per il recupero della casa del lavoratore

Il circolo PRC dei Nebrodi Francesco Lo Sardo condivide il senso dell’appello lanciato per il recupero della casa del lavoratore di Raccuja, centro del messinese. L’appello era stato lanciato da un neonato comitato di cittadini e cittadine, volto ad evidenziare la necessità di recuperare la casa del lavoratore.

“E’ per noi naturale aderire alle ragioni di questo appello – ha dichiarato Fabio Cannizzaro, segretario del circolo PRC – tanto più che la richiesta che giunge da Raccuja permette di riaprire, in modo collettivo, sui Nebrodi, nella sua sinistra sociale e politica una riflessione sulla necessità di forme di autotutela dei e per i diritti collettivi”.

“Dopo una lunga stagione di silenzio – prosegue il segretario del circolo PRC – è tempo di tornare a riflettere e riproporre, specie in un momento di crisi sociale ed economica e di vacuità politica, la centralità di forme di impegno come quelle testimoniate nei momenti migliori da realtà come quella voluta dia lavoratori raccujesi che tanto si spesero concretamente per l’edificazione della casa del lavoratore.

Concordiamo anche con la proposta, da allargare alle diverse realtà comprensoriali nebroidee, di tornare a festeggiare, se possibile, comunità per comunità, già a partire dall’anno prossimo, il primo maggio, coinvolgendo non solo i sindacati, i partiti e le associazioni dei territori che fanno ancora riferimento alla tradizione del movimento contadino ed operaio, ma anche le cittadinanze”.

Ora – conclude Cannizzaro – a breve si abbatterà sui cittadini e le cittadine dei Nebrodi la solita valanga di promesse elettorali in vista delle prossime elezioni regionali e nazionali, è tempo di ricordare che solo dall’impegno e dall’auto organizzazione, come fu nel caso dei nostri nonni e padri, madri e nonne, può venire il cambiamento e un avvenire migliore come ci testimonia anche la storia, fortunatamente ancora non conclusa, della casa del lavoratore di Raccuja”.