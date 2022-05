Sant’Agata di Militello (Me): verso i parcheggi a pagamento

Operai al lavoro a Sant’Agata di Militello, nel messinese, per realizzare gli stalli con le strisce blu dei parcheggi a pagamento di fronte all’antico castello Gallego. Si tratta del primo step del percorso che porterà entro l’estate alla partenza a pieno regime del servizio affidato per 5 anni alla ditta aggiudicataria. Nelle scorse settimane è stato sottoscritto il contratto per un importo di poco più di un milione di euro.

Saranno 291 gli stalli dei parcheggi a pagamento in tutto il centro cittadino, oltre quelli gratuiti riservati ai portatori di handicap e ai parcheggi rosa, per le donne in dolce attesa e per le neo mamme, individuati in particolare nelle zone di: piazza Crispi, piazza Consolo, via Medici, via San Giuseppe, via Campidoglio, via Generale Liotta e via Amari.

In estate saranno istituite le strisce blu anche sul lungomare. Per ogni ora di sosta si pagheranno 80 centesimi di euro, con possibilità anche di ticket giornaliero, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 per i periodi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, solo nei giorni feriali. Nel periodo da giugno a settembre, invece, parcheggi a pagamento dalle 08.00 alle 20.00 tutti i giorni, domeniche incluse.

Non appena sarà conclusa la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, l’impresa procederà all’installazione delle colonnine per il pagamento del servizio che sarà reso possibile anche attraverso una app dedicata. Alla stessa aggiudicataria sarà demandato il controllo con proprio personale, le cui procedure di selezione sono in corso.

Questo dei parcheggi a pagamento era uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale fra i punti principi del programma. L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni di viabilità e della vivibilità stessa nel centro urbano, oltre che una delle misure inserite nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti.