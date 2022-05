Enna: lavoro nero, scoperti 26 irregolari dalla finanza

I finanzieri del comando provinciale di Enna hanno scoperto 26 lavoratori in nero o irregolari nell’ambito di un mirato piano di interventi attuato nelle settimane scorse contro il lavoro nero e lo sfruttamento della manodopera.

Alcune delle imprese controllate avevano fatto ricorso a manodopera in nero senza alcun contratto di lavoro e in assenza di qualsiasi tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale per i lavoratori. Su un totale di 24 attività controllate, 16 hanno ricevuto la maxi sanzione che prevede pesanti conseguenze economiche in proporzione al numero di lavoratori impiegati in nero, oltre al recupero delle contribuzioni previdenziali e assicurative evase e la conseguente regolarizzazione del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti. Sono poi seguiti i controlli sulle scritture contabili delle aziende coinvolte, necessari per l’accertamento della connessa evasione fiscale rilevata in capo all’impresa.