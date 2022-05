Catania: “La lava, la cava, la guerra: un viaggio umano” con Officine culturali

Appuntamento sabato 7 maggio con Officine culturali a Catania alle 17.00 nelle iniziative catanesi di Jane’s Walk, il comitato popolare Antico corso. Un appuntamento organizzato in collaborazione con il comitato popolare, il centro speleologico etneo e l’associazione “Le cave di Rosso Malpelo”. Nome dell’evento è: “La lava, la cava, la guerra: un viaggio umano alla petriera tra piazza Montessori e via Plebiscito”, una passeggiata gratuita per riscoprire una parte della città e conoscerne gli abitanti.

Jane’s walk è una manifestazione giunta alla sua XVI edizione, dedicata a Jane Jacobs che è stata un’antropologa ed attivista statunitense, naturalizzata canadese, le cui teorie hanno influenzato lo sviluppo delle città nordamericane. Nell’ambito del progetto internazionale Jane’s walk saranno realizzate a Catania altre dieci passeggiate di quartiere dal 6 all’8 maggio prossimi.

Le quattro realtà catanesi che stanno portando avanti il progetto di riapertura del rifugio di Cava Daniele, guideranno i partecipanti alla scoperta della petriera di Catania, una zona della città incastonata tra l’antico corso e piazza Montessori la cui storia si intreccia con la lava del 1669, con le cave e le miniere necessarie a ricostruire la città dopo il terremoto del 1693 e infine anche con la seconda guerra mondiale. Sarà un percorso per far conoscere ai partecipanti alcuni luoghi della città di Catania e ricavarne considerazioni e proposte su possibili interventi che ne migliorino la qualità.

Problemi ed aspettative saranno raccolti dai walk leader, gli animatori delle singole passeggiate, in alcuni report che verranno consegnati in un evento pubblico, organizzato in collaborazione col dipartimento di scienze politiche, referente prof. Carlo Colloca, all’amministrazione comunale perché ne tenga in considerazione nella redazione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del PRG Piano Regolatore Generale.

La partecipazione alla passeggiata in città è gratuita. Appuntamento per sabato prossimo alle 17.00 in piazza Montessori per un viaggio tra piazza Montessori e via Plebiscito.

Le passeggiate sono state promosse dal “City Organizer” per Catania, Gaetano Manuele, dai “Walk Leader“ Vincenzo Agliata, Caterina Allegra, Antonella Anzalone, Luisa Biffi Gentili, Giambattista Condorelli, Davide Crimi, Lorena Dolci, Diego Fiorentino, Giuliana Gianino, Francesco Mannino, Marco Oddo, Cristina Perrotta, Anna Quattrocchi, Giovanni Romeo, Elvira Tomarchio, Maria Chiara Trischitta, Maria Elena Trovato, e dalle associazioni Acquedotte, Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Catania, Club Alpino Italiano, Centro Speleologico Etneo, Comitato Popolare Antico Corso, Controvento, Famiglie SMA, FIAB Catania, Fondazione Cirino La Rosa, Le cave di Rosso Malpelo, Legambiente Catania, Officine Culturali, Rugby I Briganti, Talità Kum, WWF, Istituto Comprensivo San Giorgio Catania, Liceo Turrisi Colonna, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di UNICT.