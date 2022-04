Musica: in Francia i solisti dell’orchestra jazz siciliana

Un grande riconoscimento per l’Orchestra Jazz Siciliana della Fondazione The Brass Group che ha ricevuto l’invito da parte del noto pianista e direttore d’orchestra Christian Tumalan, nominato nel prestigioso #39-mo Annual Jazz Station Awards, a suonare con la Pacific Mambo Orchestra al Tempo Latino Festival di Toulouse, in Francia. A salire sul palco della kermesse musicale saranno tre solisti della OJS: Ninni Pedone (sax baritono), Faro Riina (3 tromba) e Salvo Pizzo (2° trombone). Grande soddisfazione da parte di tutta l’Orchestra Jazz Siciliana per aver ricevuto un invito di tale prestigio che vedrà alcuni solisti suonare a fianco di artisti internazionali della Orchestra vincitrice del Grammy Awards, per il miglior album di latin jazz.

La storia ebbe inizio nell’autunno del 2020, quando Christian Tumalan venne a dirigere l’OJS per il concerto d’inaugurazione della stagione concertistica Brass in Jazz. Il direttore messicano, restò talmente colpito positivamente dal sound dell’Orchestra Siciliana che, alla prima occasione, causa l’assenza di tre solisti della Pacific Mambo, li ha richiesti alla Fondazione The Brass Group per coprire i tre posti rimasti vacanti per il festival di musica latin-jazz previsto in luglio in Francia. L’Orchestra Jazz Siciliana riceve sempre di più apprezzamenti da diversi direttori d’orchestra ed artisti internazionali con cui si sono esibiti nell’arco dei vari concerti.

Tant’è che registra nelle sue esibizioni diverse collaborazioni con musicisti big a livello mondiale come Carla Bley, Patty Austin, Christian Tumalan, Ron Carter, Billy Cobham, Dee Dee Bridgewater così come Gil Evans che ha scritto dopo il suo concerto con l’OJS “Non c’è alcuna differenza tra loro e i musicisti con cui ho suonato nelle orchestre di Vienna, Parigi, Londra o Toronto” ed ancora Carla Bley “Trovo questi musicisti siciliani molto preparati, di gran lunga superiori ad altri che ho conosciuto e con i quali ho suonato in altre parti d’Europa”. L’Orchestra Jazz Siciliana rappresenta in Italia la prima e unica orchestra permanente di jazz a partecipazione pubblica. Fondata da Ignazio Garsia nei primi anni ‘70 con il nome di Brass Group Big Band.