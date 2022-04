Messina: arrestati due presunti spacciatori

Avevano con loro 270 grammi di cocaina e circa mezzo kg di marijuana. Per questo gli agenti della questura di Messina hanno arrestato due presunti spacciatori di Messina. Si tratta di due giovani di 30 e 32 anni.

Nel primo caso, un trentenne è stato fermato dagli agenti mentre era alla guida della sua auto. Preoccupato per il controllo, l’uomo si è mostrato particolarmente irrequieto ed evasivo nel rispondere alle domande, tanto da indurre gli operatori ad approfondire la verifica con perquisizione personale e dell’autovettura.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati 400 grammi di marijuana ed un involucro in cellophane contenente circa 25 grammi di cocaina, pronta per essere confezionata in dosi per lo spaccio al minuto. La droga era stata nascosta fra il muro e l’armadio della camera da letto.

Come disposto dal magistrato, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima. Gli uomini della squadra mobile hanno sorpreso un trentaduenne in possesso di circa 50 grammi di cocaina allo stato solido pronta per essere lavorata e tagliata per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di trovare ulteriori 200 grammi di cocaina e 15 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 32enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Messina Gazzi dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.