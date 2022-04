Maniace (Ct): tentato omicidio, un arresto

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Maniace, nel catanese, per tentato omicidio nonché porto o detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico. L’evento delittuoso è avvenuto nella tarda serata dello scorso 21 aprile. Le manette sono scattate ai polsi di Massimo Pirriatore, 45enne. Dovrà rispondere di detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico, avvenuto in corso Cavallaro a Maniace.

I fatti si sono verificati intorno alle 22.00 quando una delle due vittime, un ragazzo di Maniace di 21 anni, ha riferito all’operatore del 112 che, mentre si trovava a bordo della sua Wolkswagen Golf insieme alla fidanzata di 17 anni, era stato vittima di un’aggressione armata da parte di un uomo che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola attingendo la parte posteriore della sua auto, dandosi successivamente alla fuga. Entrambi sono rimasti illesi.

Immediatamente i carabinieri, dopo aver raggiunto le due vittime nei pressi del locale istituto alberghiero “Giovanni Falcone”, hanno acquisito i primi elementi indiziari a carico di Pirriatore che, tra l’altro, sarebbe stato riconosciuto durante l’azione di fuoco. Secondo i primi accertamenti, seppure in una fase procedimentale caratterizzata dalla non integrazione del contraddittorio delle parti, il presunto autore del reato, poco prima dell’evento, con la propria Smart Fortwo avrebbe costretto il 21enne ad arrestare la marcia. Scesi entrambi, Pirriatore aveva afferrato il giovane per la maglia intimandogli di non infastidire una giovane, ma colpito con due pugni al volto, si era allontanato minacciando vendetta.

Di lì a poco l’aggressore si sarebbe armato di una pistola semiautomatica e, dopo aver affiancato l’auto del giovane a bordo della propria, avrebbe portato a termine i suoi propositi, tra l’altro alla presenza di diversi testimoni, facendo perdere le proprie tracce sino alle 17.30 dell’indomani, quando è stato localizzato e immediatamente bloccato dai carabinieri di Maniace mentre transitava su corso Margherita.

Nel corso di una perquisizione personale e veicolare sono stati trovati e sequestrati uno scatolo con 18 cartucce calibro 6,35, dello stesso calibro degli otto bossoli sul luogo dell’agguato. Non è stata ancora rinvenuta l’arma utilizzata.