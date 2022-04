Catania: una settimana dedicata all’etica con Dusty e l’istituto Olivetti

A Catania da oggi, 27 aprile e fino al 29 si terrà la “settimana etica 2022”, nata da un’idea di Rossella Pezzino de Geronimo, amministratore Dusty. Un progetto sviluppato in collaborazione con l’istituto superiore De Felice Giuffrida Olivetti di Catania, guidato dalla dirigente scolastica Anna De Francesco.

L’obiettivo del progetto è quello di insegnare il valore dell’etica ai giovani, trasferendo in loro l’importante significato del bene comune nonché la necessità di una nuova morale laica con cui gestire lo Stato. La sopravvivenza del nostro pianeta dipende dal cambiamento etico che siamo disposti ad innestare, in particolar modo le nuove generazioni poiché saranno loro a guidare la società del futuro.

Si inizierà mercoledì 27 aprile con l’installazione dell’orto scolastico nel cortile del palazzo storico che ospita l’istituto, in piazza Roma. Uno spazio verde sarà destinato alla coltura condivisa e biologica di ortaggi e piante aromatiche.

Verrà anche allestita all’interno dell’istituto la mostra ecologica di Dusty dal titolo “Il peso dei rifiuti invisibili”, sempre all’interno della sede scolastica. Lungo il percorso espositivo, scandito da pannelli grafici e opere di giovani artisti siciliani, gli alunni, i docenti e i visitatori impareranno a conoscere e riconoscere i rifiuti invisibili generati durante le fasi di produzione di un oggetto, cioè quei materiali della cui esistenza il consumatore non è consapevole essendo a conoscenza soltanto del prodotto finito.

Domani, giovedì 28 aprile, sarà la giornata del laboratorio di “Arte del riciclo” grazie alla creatività e all’inventiva degli studenti dell’istituto, scarti e oggetti non più usati avranno una seconda vita in quanto saranno sottratti dal destino dello smaltimento della discarica per diventare strumento virtuoso di riuso e rigenerazione. Inoltre, gli alunni saranno protagonisti della decorazione e della cura dell’orto scolastico e dei suoi frutti.

Infine, venerdì 29 aprile l’evento si terrà alle Ciminiere di Catania per la “conferenza sull’etica” a partire dalle 09.30 nella sala C1. Il tema verrà affrontato, insieme agli studenti, da diversi e preziosi punti di vista grazie ai relatori che interverranno.

In un periodo storico dolorosamente segnato dalla pandemia e da guerre sempre più vicine a noi “l’educazione – spiega Rossella Pezzino de Geronimo – deve avere come fine ultimo quello di trasmettere ai giovani il senso della vita come progetto virtuoso. Dusty opera da 40 anni con una mission ben precisa: costruire un mondo migliore e seminare bellezza. laddove “bellezza” è intesa non soltanto come fattore estetico, ma come etica, rispetto del prossimo e dell’ambiente, solidarietà, abbraccio, inclusione, credibilità, onesta intellettuale, eliminazione delle disuguaglianze e degli sprechi di qualsiasi natura”.