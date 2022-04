Messina: coltivava marijuana a casa, arrestato

Coltivava marijuana in un’abitazione di Messina. Per questo gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un 37enne del luogo. L’uomo aveva messo in piedi, in un appartamento di via Risorgimento, un laboratorio per la produzione della droga attrezzandosi con lampade, aeratori, irrigatori e fertilizzanti.

Nella sua casa sono state trovate otto piante di cannabis e 1,550 grammi di marijuana. Inoltre nell’appartamento sono state trovate anche numerose riviste relative alla coltivazione di canapa indiana.

Nell’appartamento dove l’uomo risiede con la mamma, inoltre, gli agenti hanno trovato 350 grammi di marijuana e quasi 3 grammi di hashish che teneva in 24 barattoli custoditi in camera da letto, un bilancino di precisione e quasi 37 mila euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio.

Dopo l’arresto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.