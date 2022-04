Catania: spacciava dal balcone di casa, arrestato dai “lupi”

I carabinieri della squadra lupi di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 63enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La meticolosa e costante attività di indagine svolta ha condotto ancora i lupi nel quartiere di San Cristoforo.

Qui, nei pressi della piazza Caduti del Mare, meglio nota come Tondicello Playa, hanno attenzionato l’uomo che, utilizzando il balconcino della propria abitazione al piano rialzato, aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio cedendo dosi di droga agli acquirenti che via via si presentavano.

Nella serata i militari si sono opportunamente posizionati e hanno osservato movimenti sospetti e il solito via vai nei pressi dell’abitazione del 63enne, già noto per i suoi pregressi giudiziari. Alla prima occasione sono entrati in azione i carabinieri, approfittando del portone di ingresso aperto e hanno bussato alla porta dell’appartamento dell’uomo che, evidentemente sorpreso per l’inaspettata visita, non ha avuto il tempo di disfarsi della preziosa merce. I carabinieri hanno proceduto ad una accurata perquisizione dell’abitazione rinvenendo proprio sul terrazzino adibito ad ufficio, nascosti in un armadio ad ante scorrevoli, le scorte di droga ovvero quattro buste trasparenti contenenti complessivamente 400 grammi di marijuana amnesia.

Sul terrazzino, inoltre, sono stati trovati nascosti in un cestello di plastica altri quattro involucri contenenti 18 grammi della stessa sostanza stupefacente che l’uomo probabilmente smerciava al dettaglio. L’arresto del 63enne è stato convalidato e per lui sono stati disposti i domiciliari.