Giarre (Ct): due denunce per materiale esplodente e una targa rubata

A Giarre e Riposto, nel catanese, i carabinieri hanno denunciato due persone per trovare materiale esplodente e una targa rubata. I militari dell’Arma si sono recati in via Imera presso l’abitazione di un 44enne di Giarre dove, anche grazie al contributo dei cani Athos e Riley, addestrati per la rierca di droga ed esplosivi, hanno trovato alcuni grossi petardi di manifattura artigianale per un peso complessivo di circa 500 grammi, nonché qualche grammo di marijuana di proprietà del figlio 21enne convivente.

Il padre è stato denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente, mentre il figlio è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il materiale esplodente successivamente è stato fatto brillare in sicurezza dal nucleo artificieri del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Catania. Nel corso dell’attività, inoltre, sono state estese le perquisizioni anche all’abitazione di un uomo di 39 anni di Riposto, ritrovato in possesso della targa di un motoveicolo oggetto di furto, commesso nella cittadina jonica nel dicembre 2019, motivo per cui l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Nel contempo sono stati dislocati numerosi posti di controllo per garantire il rispetto delle norme del codice della strada dagli utenti della strada, con conseguente identificazione di 21 persone e il controllo di 9 auto che hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per omessa revisione del veicolo, nonché per condotte di guida in spregio della sicurezza della circolazione.