Catania: ruba in un cantiere edile, arrestato dai carabinieri

A Catania i carabinieri hanno inseguito e arrestato un uomo di 27 anni che dovrà rispondere di furto aggravato. Nella mattinata, a seguito della segnalazione telefonica in un passante al 112, i militari sono intervenuti in un cantiere edile nel cuore del quartiere Picanello dove l’anonimo interlocutore segnalava un furto ancora in atto.

L’autore del furto era un giovane che viaggiava su una Lancia Y che si era impadronito delle componenti di un ponteggio edile lì custodito. Poco dopo, proprio nelle vicinanze e precisamente in via Lo Vecchio, l’equipaggio della gazzella giunta in aiuto, ha sorto giungere in senso vietato l’auto segnalata i lcui conducente corrisponde alla desrizione in loro possesso, ha accostato il veicolo a margine della strada precipitandosi di corsa all’interno di un appartamento. Il giovane, inseguito e bloccato, non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla presenza del materiale all’interno dell’auto, né sulla sua provenienza.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del giovane disponendo per lui la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.