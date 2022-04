Naso: il Comune di Naso sottoscrive il “Patto per la Lettura”

La “Biblioteca Carlo Incudine” di Naso aggiunge un nuovo tassello al ricco repertorio. Alla presenza del sindaco Gaetan Nanì e dell’assessore Rosita Ferrarotto, i presenti (in qualità di associazioni, enti privati, autori) hanno sottoscritto il “Patto per la Lettura”. Il comune nebroideo è parte attiva all’iniziativa proposta da “il Centro per il libro e la lettura”, Istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore.

Un’adesione che qualifica Naso come “città che legge”, del resto, l’antica biblioteca comunale è testimone di illustri letterati che in passato erano parte attiva di un tessuto culturale ricco.

La Biblioteca è divisa in varie sezioni:

Sezione Ragazzi, Sezione Giuridica, Sezione Ignazio Drago, Sezione Pedagogica, Fondo Antico, Archivio Storico. Note le raccolte della famosa “Domenica del Corriere” e delle lettere originali della corrispondenza tra Ignazio Drago e Salvatore Quasimodo.

La Biblioteca vanta il possesso di particolari collezioni come le pubblicazioni Giuridiche edite dalla Casa Editrice Antonino Giuffrè di Milano; il Fondo del Poeta Ignazio Drago (per il quale il comune ha speso somme per la conservazione dei testi), ricco di testi di letteratura per ragazzi; e l’intera collezione della “Domenica del Corriere” (‘900). Tutte opere donate da illustri concittadini. Inoltre va menzionato il fondo antico che conta 690 testi sui quali è predisposto il vincolo in quanto patrimonio da tutelare.

A breve dunque, nuove iniziative affini al “Patto per la Lettura” , a questi si aggiungerà il proseguo del progetto ideato da alcuni giovani dal titolo “A naso in sù”. Il comune di Naso promuove così attività che possano dare un più ampio respiro all’aspetto culturale e sociale.