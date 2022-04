Catania: denunciato ladro di biciclette

Un ladro di biciclette è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato a Catania. La scorsa notte gli agenti hanno fermato il denunciato in viale XX settembre mentre viaggiava a bordo di una bici. Ad insospettire gli agenti è stata l’ora tarda, insolita per una passeggiata in bicicletta e il fatto che il ciclista mostrasse impaccio nella pedalata in quanto il sellino era troppo alto rispetto alla sua statura e c’era ancora una catena chiusa da un lucchetto attorno al telaio e alcuni accessori del mezzo risultavano danneggiati.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, in un primo momento ha dichiarato agli agenti di essere il proprietario della bicicletta, ma successivamente, incalzato dalle loro domande, ha ammesso di averla rubata poco prima per tentare di rivenderla per ricavare qualche decina di euro per acquistare della droga.

Porgendo ulteriori domande specifiche ha dichiarato di aver notato la suddetta bicicletta assicurata ad un palo della segnaletica stradale, ubicato all’incrocio tra via San Pietro e via Monserrato. Dopo aver divelto il palo, l’uomo era riuscito ad appropriarsi della bici che presentava ancora la catena e il lucchetto. Per questo l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento e furto. La bici è stata sequestrata in attesa che il proprietario formalizzi la denuncia.