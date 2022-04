01 Roccalumera (Ct): nascondeva la droga in camera da letto, arrestato

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri a Roccalumera, nel catanese, perché nascondeva la droga in camera da letto. Le manette sono scattate ai polsi di un 20enne che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno controllato il giovane mentre viaggiava sulla propria auto ed è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish. I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane e hanno proseguito gli accertamenti nella sua abitazione. Qui, nella camera da letto, sono stati trovati altri 405 grammi di marijuana, 305 gr di hashish, un bilancino di precisione e 150 euro ritenuti provento dell’attività delittuosa.

La droga è stata inviata al policlinico di Messina per le analisi di laboratorio e il giovane arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in attesa di giudizio definitivo.